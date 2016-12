Die meisten Fußballer im Bezirk Zollern haben ihre Kickschuhe eingemottet und genießen die Winterpause; für einige Vereine stehen am kommenden Wochenende aber noch Nachholspiele an. BEZIRKSLIGA ZOLLERN FC Winterlingen – TSV Straßberg (heute, Donnerstag, 19 Uhr). Viel Brisanz steckt im Derby zwischen Winterlingen und Straßberg: Die Gastgeber stehen auf einem Abstiegsplatz müssen unbedingt gewinnen, um aus der bedrohten Zone herauszukommen. Straßberg will unbedingt siegen, denn mit einem Dreier würde die Gencer-Elf den Tabellenführer TSV Trillfingen überholen und selbst als Primus überwintern. SV Tieringen – SV Dotternhausen (Sonntag, 14.30 Uhr). Gleich mit drei Spielen im Rückstand ist Schlusslicht Tieringen, das beim 1:1 in Stetten aufsteigende Tendenz zeigte, zuletzt aber per Spielabsage gebremst wurde. Auch Dotternhausen musste tatenlos zusehen. Beide Teams wollen gewinnen: Tieringen, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen, und Dotternhausen, um einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. KREISLIGA A2 FC Hechingen – FC Killertal (Samstag, 14 Uhr). Ein neues Trainerduo verpflichtete der FC Hechingen für das neue Jahr, nach dem die Vorrunde für die Zollerstädter suboptimal verlaufen war. Am Samstag haben die Zollerstädter die Gelegenheit, mit einem Sieg gegen den FC Killertal für einen versöhnlichen Jahresabschluss zu sorgen. Doch die Gäste werden trotz Weihnachtszeit dem FCH keine Geschenk machen, sondern versuchen, mit einem Sieg auf Rang sechs zu klettern. TSV Gauselfingen – TV Melchingen (Sonntag, 14 Uhr). Klar verteilt sind die Rollen in diesem Derby: Gauselfingen ist Tabellenletzter und die Gäste Fünfter. So gebührt die Favoritenrolle Melchingen. A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL SÜD TSV Nusplingen – SV Weingarten (Samstag, 13 Uhr). Das erste Rückrundenspiel steht für die Nusplinger a-Junioren an, die zuletzt aufgrund widriger Platzverhältnisse pausieren mussten. Im Hinspiel in Oberschwaben erkämpften sich die Jungs des TSV-Trainerduos Harald Stotz und Karl-Josef Butz mit einem torlosen Remis einen Punkt; vor heimischer Kulisse sollen es nun zum Jahresabschluss drei Punkte werden. FC Rottenburg – FC 07 Albstadt (Sonntag, 10.30 Uhr). Eine schwere Auswärtsaufgabe wartet auf die Albstädter A-Junioren, die am vergangenen Wochenende eine 1:6-Klatsche beim VfB Friedrichshafen kassierten. Doch das Seiffert-Team hat gute Erinnerungen an das Hinspiel, das die Nullsiebener gegen Rottenburg mit 6:3 gewannen. B-JUNIOREN VERBANDSTAFFEL SÜD TSG Balingen II – FC Rottenburg (Samstag, 13 Uhr). Ein richtiger Prüfstein wartet auf die Balinger U16 im letzten Spiel des Jahres, wenn der Tabellendritte aus Rottenburg gastiert. Allerdings haben die Eyachstädter nur drei Zähler weniger auf dem Konto und können mit einem Sieg zu den Bischofstädtern aufschließen.