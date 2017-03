Balingen Leibfritz-Abriss: eng und kompliziert

Balingen. Das bisherige Modehaus Leibfritz ist nach einem langen Ausverkauf seit Ende Februar geschlossen. Nach vielen Jahren endete damit die Geschichte der beiden Gebäude: 1934 hatte Gottfried Leibfritz das Haus mit der Nummer 42 übernommen, später kam die Hausnummer 44 dazu. Friedrich Fischer hatte an derselben Stelle bereits 1872 ein Geschäft eröffnet. Die Historie reicht indes noch weiter zurück – bis kurz nach dem Stadtbrand 1809: Aus dem Jahr 1912 stammen Teile des Gebäudefundaments. Und genau das könnte gewisse Probleme beim Abriss bereiten.

Federführend wird dieser, ebenso wie der anschließende Neubau, von der Haus Leibfritz GbR getätigt, zu der sich die Leibfritz-Inhaberfamilie Mössmer und die Balinger Wohnbau zusammengetan haben. Wohnbau-Chef Walter Zanker erwartet einen komplizierten Abbruch: Zum einen, weil die Gebäude, die fallen sollen, wie überall in der Innenstadt eng neben den Nachbarhäusern stehen. Während zu dem Gebäude in Richtung Stadtkirche, in dem das Madison untergebracht ist, zumindest eine kleine Gasse Abstand besteht, grenzt es an das andere Nachbarhaus mit der Nummer 40, in dem im Erdgeschoss die Kleiderreinigungsfirma zuhause ist, praktisch direkt an. Und zum anderen besteht die Ungewissheit, was sich im Untergrund verbirgt, die zweite Herausforderung; die Frage ist insbesondere, inwieweit die Fundamente der Nachbarhäuser durch den Abriss möglicherweise beeinträchtigt werden. "Hoffentlich gibt es keine bösen Überraschungen", sagt Zanker.

Der Abriss der Gebäude soll laut Zanker in den nächsten Tagen beginnen; bis die Bagger sich in die Erde graben, dauert es laut Zanker etwa vier Wochen. Das künftige Baustellenareal, das sich rund um das Gebäude über einen großen Teil der Fußgängerzone samt dem dort verlaufenden Stadtbach erstreckt, ist bereits eingezäunt – und wird es für die nächste Zeit auch bleiben. Bagger und Kran brauchen eben Platz.