Balingen Lehrer im Gespräch mit Ministerin

Die Kreisvorsitzenden zeigten am Beispiel tarifbeschäftigter Lehrkräfte auf, dass diese für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als ihre verbeamteten Kollegen. Ihre Verträge seien absichtlich so gestaltet, dass ihre Anstellung zu Beginn der Sommerferien ende und sie danach ohne Einkommen dastünden. Dies sei gängige Praxis, auch wenn zum Schuljahresbeginn wieder Bedarf bestehe.

Berichtet wurde auch über die besondere Situation der Fachlehrkräfte. Diese seien durch ihre berufliche Vorbildung eine Bereicherung für die Schulen. Aber zur höheren Unterrichtsverpflichtung und zum geringeren Verdienst komme ein seit vielen Jahren andauernder Beförderungsstau hinzu: Trotz erfüllter laufbahnrechtlicher Voraussetzungen müsse weiter in einer niedrigeren Gehaltsstufe gearbeitet werden, erklärte Wiget.

Viele ehemalige Hauptschullehrer seien an Gemeinschafts-, Real- und Sonderschulen beschäftigt. Sie würden aber bei gleicher Arbeit weniger verdienen als Realschul- und Sonderschullehrer. Auf Druck der GEW sei die Weiterqualifizierung der Hauptschullehrkräfte, die an Realschulen unterrichten, zwar in Gang gekommen, dies habe aber besoldungsrechtlich keine Konsequenzen.