Ein Apfelbaum als Zeichen der Freundschaft und des konstruktiven Dialogs zwischen den Religionen, so hat Landrat Günther-Martin Pauli (rechts) das Geschenk an den islamisch-bosnischen Verein in Engstlatt bezeichnet. "Das freundschaftliche Miteinander und ein wertvoller interkultureller Dialog bereichern unsere Gesellschaft", sagte Pauli. Die Delegation des Landratsamts, zu der Amtsleiter Thorsten Müller und Ute Sauter von der Stabstelle Integration gehörten, wünschte dem Baum eine feste Verwurzelung im Boden und den Mitgliedern der islamisch-bosnischen Moschee eine stabile Verwurzelung im Zollernalbkreis. Foto: Landratsamt