Eine Fahrradtour durchs Lautertal hat die Radgruppe der Landfrauen Zollernalb unlängst unternommen. Vom Bahnhof in Kleinengstingen aus, wo Marlies Freudemann ein Brezelfrühstück vorbereitet hatte, ging es unter der Leitung von Lisa Klotz auf die rund 70 Kilometer lange Strecke. An der Lauterquelle in Offenhausen vorbei ging es übers Haupt- und Landesgestüt Marbach zum Schloss Grafeneck. Im Lagerhaus in Gomadingen-Dapfen genossen die Frauen einen leckeren Eisbecher, ehe es durch das idyllische Tal der großen Lauter vorbei an Burgen, Ruinen und imposanten Felswänden wieder zurück nach Kleinengstingen ging. Foto: Landfrauen