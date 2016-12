Balingen Land bietet dem Kreis einen Vergleich an

Zollernalbkreis. Wie ist es überhaupt zur Klage gekommen? Das Land hatte die Gründung eines Landschaftserhaltungsverbands (LEV) mit drei zusätzlichen Personalstellen angeregt und angeboten, für anderthalb Personalstellen die Kosten zu übernehmen. Der Landkreis hatte abgelehnt: Drei Personalstellen seien zu viel, zwei würden ausreichen, und für die brauche man keinen LEV zu gründen. Schließlich könnten die beiden Natura-2000-Beauftragten im Umweltamt eingestellt werden. Das spare Kosten.

Die beiden zusätzlichen Personalstellen wurden zum 1. April 2014 besetzt, durch die verstärkten Bemühungen in der Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen konnte der Landkreis rund eine Million Euro mehr an Fördermitteln nach den Landschaftspflegerichtlinien (LPR) abrufen. Aber siehe da: Das Land zog nicht mit. Kein Verband, kein Geld, hieß es aus dem Stuttgarter Ministerium. Die Kostenersatzforderung für zumindest eine der zusätzlich geschaffenen Stellen wurde in der Folge vom Land regelmäßig abgelehnt. Bis dato sind für den Landkreis Zollern­alb für den Natura-2000-Beauftragten rund 100 000 Euro an Personalkosten angefallen.

Aus diesem Grund gab der Landkreis bei der Stuttgarter Anwaltskanzlei Dolde, Mayen und Partner ein Rechtsgutachten in Auftrag. Als das vorlag, beschloss der Kreistag, den Personalkostenersatz gerichtlich durchzusetzen. Eine Normenkontrollklage wurde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.