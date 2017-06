Balingen Kurzschluss legt die City lahm

Balingen (det). Der Grund war ein Kurzschluss in der Trafostation in der Marienberger Straße auf Schmiden, den die Stadtwerke gegen 12.10 Uhr registrierten, wie der Technische Leiter Harald Eppler berichtet. Nur kurz danach trat ein weiterer Kurzschluss in der 20-KV-Leitung Höhe Lenaustraße/Palmstraße auf, so dass nicht nur die komplette Innenstadt, sondern auch Teile des Heimlichen Wasens keinen Strom mehr hatten. Um 12.23 Uhr war der Schaden aber behoben, so Eppler weiter. Die Mitarbeiter der Stadtwerke hätten gleich mit den Reparaturarbeiten begonnen.