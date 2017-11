Balingen Kurz baden, weniger bezahlen? Gemeinderat lehnt ab

In der Frage des Kurzzeittarifs erklärten Eppler und Schäfer, dass die kürzere Verweildauer auf viele Badgäste zutreffe, etwa auf Sportschwimmer, Besucher in der Mittagspause und Feierabendbesucher, und sich damit nicht auf Senioren in den Morgenstunden begrenzen lasse. Ein Kurzzeitrabatt würde sich deutlich negativ auf die Einnahmensituation auswirken, wohingegen eine kurze Verweildauer im Eyachbad fast keinen Einfluss auf die Betriebskosten habe: Die Einmalkosten, etwa für Duschwasser, Energie und Reinigung, seien praktisch gleich, egal wie lange der Aufenthalt dauert. Für die Einführung eines Kurzzeittarifs müsste zudem ein Nachzahlautomat installiert werden, was zu weiteren Ausgaben führen und die Erlössituation der Einrichtung weiter verschlechtern würde.