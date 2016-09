Balingen Kunstwerke und Partnerschaft

Heidrun Bucher-Schlichtenberger und Barbara Honecker übernahmen die Führung. Sie informierten die Besucher über das Leben und Wirken von Ernst Ludwig Kirchner sowie über die Werke des Künstlers. Anschließend begrüßte Oberbürgermeister Helmut Reitemann die Teilnehmer im Konferenztrakt der Stadthalle und freute sich über das nach wie vor große Interesse der ehemaligen Kommunalpolitiker an städtischen Einrichtungen und Themen.

Er informierte über den Verlauf der Ausstellung und ging auch auf die Städtepartnerschaft mit Royan ein, deren 35-jähriges Bestehen beim Besuch einer Royaner Delegation in Balingen Ende September gefeiert werden soll. Viele der Gäste hätten in ihrer Zeit als Gemeinderäte diese Partnerschaft begleitet und mit dazu beigetragen, dass diese so hervorragend funktioniere.

Darüber hinaus informierte Reitemann über aktuelle Bauvorhaben in der Innenstadt, die auch zu Verkehrsbehinderungen und Parkproblemen führten. Kurt Sauter, Sprecher der ehemaligen Stadträte, bedankte sich für die Einladung. Zudem erinnerte er an den monatlich stattfinden Stammtisch im "Hirschgulden".