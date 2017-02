Balingen "Kriminaloberkommissar" ist ein Betrüger

Balingen. Ein falscher Polizist hat einen Balinger angerufen und versucht, an sensible Informationen zu Wertsachen und Geld zu kommen. Der 75-Jährige aus einem Balinger Stadtteil, der am Montagvormittag den Anruf bekam, reagierte aber richtig. Er sorgte dafür, dass die Betrüger das Gespräch selbst beendeten.