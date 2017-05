Balingen (mai). Dem Bau eines provisorischen Kreisverkehrs auf Schmiden hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats am Mittwoch mehrheitlich zugestimmt. Das Vorhaben kostet nach Darstellung von Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler rund 83 5000 Euro und damit etwas mehr als zunächst kalkuliert; es liegt aber immer noch im Budget von 100 000 Euro, die die Stadtverwaltung für die Maßnahme vorgehalten hat. Durch den Bau des Kreisels soll sich die Verkehrssituation an der Kreuzung Ostdorfer Straße/Auf Schmiden/Grünewaldstraße und damit auf der Stadtausfahrt in Richtung Ostdorf sowie zwischen dem Wohngebiet Schmiden und dem Gewerbegebiet Bangraben deutlich entlasten. Der Bau ist noch für dieses Jahr vorgesehen.