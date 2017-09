Balingen Konzept 2035 – Balingen ist auf dem Weg

Ausgehend von bereits realisierten oder in der Planung befindlichen großen Vorhaben sowie Leitlinien – etwa Klein-Venedig, dem Hinteren Kirchplatz, dem Bahnhofsareal oder der Gartenschau sowie etwa der Einzelhandelskonzeption – sollen die Stuttgarter ein strategisches Konzept erarbeiten, das als Grundlage für die räumlichen Planungen der nächsten beiden Jahrzehnte dient – Stichwort: Balingen 2035.

Die Stuttgarter werden sich dafür nun intensiv in Balingen umschauen – nicht nur in der Kernstadt, sondern bis 2019 auch in allen Ortsteilen. Eng eingebunden werden sollen vom kommenden Jahr an auch die Balinger – über Infostände auf dem Marktplatz, über Ideensammlungen und durch Werkstattgespräche.

Erste Ergebnisse, die Kernstadt betreffend, sollen 2019 vorliegen: Im Fokus stehen mit dem Strasser-Areal und dem Gebiet rund um das derzeitige Jugendhaus Insel zwei innerstädtische Flächen, für die nach der Zeit der Gartenschau Nutzungskonzepte vorliegen sollen. Spannend wird im Fall des Strasser-Areals sein, ob die Überlegungen zur Ansiedlung von großflächigem Handel weitergeführt werden – oder, wie vielfach gefordert, dort eher Wohnraum entstehen soll.