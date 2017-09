Balingen Kontroverse Diskussion um Bahnhofsvorplatz

Bedenken gegen den angedachten Querbau, in dem dereinst Gastronomie angesiedelt werden könnte, formulierten mehrere Stadräte – es gab indes auch Befürworter. Erwin Feucht (Grüne) meinte, der angedachte Querbau gefalle ihm persönlich nicht, er empfinde ihn als "Fremdkörper". Ähnlich äußerte sich sein Fraktionskollege Uwe Jetter (Grüne): Er habe vor allem Bedenken, was die damit einhergehende künftige Sicht auf den Bahnhof angehe. Georg Seeg (SPD) sagte, er sei "kein Freund des Querbaus". Wenn es nach ihm gehen würde, solle der Platz so großzügig bleiben, wie er ist – nur schöner gestaltet. Genau das ist auch die Meinung von Andelin Hotkovic (CDU): Er regte an, den jetzigen großzügigen Platz nicht durch ein neues Gebäude, sondern, wie es einer der beiden weiteren Siegerentwürfe des Wettbewerbs vorsieht, mit Bäumen zu begrenzen.