Balingen Kontaktlos bezahlen in nur wenigen Sekunden

Kontaktlos bezahlen dauert nur wenige Sekunden und verkürzt die Wartezeit an der Kasse: Immer mehr Händler bieten es an, und die Verbraucher profitieren davon. Und so geht es: Einfach die Karte an das NFC-fähige Kartenterminal halten, und bei Beträgen bis 25 Euro in der Regel ohne PIN-Eingabe bezahlen. An Tankstellen, in Super- und Drogeriemärkten, bei Einzelhändlern und in Gaststätten kann bereits kontaktlos bezahlt werden.