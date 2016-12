Balingen Kollegen haben Anfang leicht gemacht

Eveline Günther, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Auf Schmiden: Die erste Zeit an einer neuen Stelle ist natürlich immer spannend: Alles ist neu und aufregend. Ich wurde sehr herzlich von der Gemeinde und den Menschen vor Ort aufgenommen, und mir wurde viel Vertrauen und Offenheit entgegengebracht, was das gegenseitige Kennenlernen und das Einleben sehr erleichterte. Auch von Seiten meiner Kollegen sowie von den Kirchengemeinderäten Engstlatt und Auf Schmiden habe ich viel Unterstützung erfahren, was ein rascheres sich Zurechtfinden an der neuen Stelle ermöglichte. So konnten wir in den vergangenen Monaten schon einige Projekte wie den Neustart der Kinderkirche Auf Schmiden planen und umsetzten. Freundlich wurde ich auch von den Schulleitungen und den Kollegen in den Schulen begrüßt und aufgenommen, was den Anfang vereinfachte und ein vertrauensvolles Miteinander möglich macht. Auch wenn nun das erste Jahr an der neuen Stelle noch nicht vorbei ist, so ist meine erste Bilanz durchweg positiv: Mir macht meine Arbeit in den Gemeinden Auf Schmiden und in Engstlatt große Freude und ich freue mich auf die kommende Zeit.

Mein Wunsch für das kommende Jahr für unsere Gemeinden ist, dass unsere Fusion, die zum Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein soll, gut gelingt. Ich würde mich freuen, wenn es weiterhin zu vielen fröhlichen Begegnungen zwischen den Menschen aus Engstlatt und Auf Schmiden kommt, wir uns noch besser kennenlernen und dabei das Gefühl, dass wir als Gemeinde zusammengehören, weiterwächst und auch spürbar ist, dass wir gerne und fröhlich miteinander auf dem Weg sind. Persönlich wünsche ich mir vor allem Gesundheit, schöne Begegnungen mit den Menschen, die mir am Herzen liegen, und ein friedvolles Miteinander im Kleinen wie im Großen.

Thomas Meitza, Endinger Ortsvorsteher: In meiner Position als Ortsvorsteher habe ich mich schnell eingefunden. Die Zeit für private Interessen kommt nun zwangsläufig zu kurz. Wir haben sowohl im Ortschaftsrat als auch im Zusammenwirken mit den Vereinen und örtlichen Institutionen in Endingen ein sehr gutes und konstruktives Miteinander. Das macht die Arbeit natürlich leichter. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch weiterhin so beibehalten können.