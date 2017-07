Balingen Kochen beim Festival, schalalalala

Gekocht wird in großen Portionen: 170 Rinderrouladen reichen fürs Mittagessen am Mittwoch, 40 Kilogramm Spaghetti gibt’s dann am Abend. Dazu Soßen aus großen Töpfen. Für das Putengeschnetzelte am nächsten Tag werden 15 Kilogramm Champignons geschnippelt. Es ist, auf der einen Seite, Massenabfertigung, gleichwohl legen Möller und Breiter Wert darauf, keine "Dosenköche" zu sein: Sie kochen frisch. Und offenbar sehr lecker: Auf keinem anderen Festival, sagen Leute, die auf vielen Festivals arbeiten, isst man hinter der Bühne so gut wie man Bang Your Head in Balingen.

Für Breiter und Möller ist das Ehrensache: Sie sind schließlich Profis. Zusammen betreiben die beiden Norddeutschen, die einst zusammen ihre Kochausbildung im Ostseebad Damp absolviert haben, seit 15 Jahren das Hotel und Restaurant Schwane in Meßstetten. Das "Schwane" ist für seine feine Küche bekannt, von Wurstsalat bis Hummer, von Zwiebelrostbraten bis Steinbutt. "Gutes vernünftiges Essen", sagen Breiter und Möller. Das wollen sie auch beim Bang Your Head bieten: Die Rinderroulade, die der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Besuch im vergangenen Jahr im Meßstetter Rathaus gegessen hat, ist die gleiche, die am Mittwoch im Zelt serviert wurde.

Zu Köchen des Balinger Festivals wurden die beiden durch Zufall, geblieben sind sie es, weil sie’s können: Noch unter dem früheren Bang-Your-Head-Caterer Feucht & Stöckel übernahmen sie zunächst das SB-Catering. 2012, zwei Wochen vor Beginn der wilden Balinger Metal-Tage, kam der Anruf von Festivalmacher Horst Franz, ob sie, ganz spontan, das gesamte Catering übernehmen könnten. "Wir überlegten", sagen Breiter und Möller, "ungefähr fünf Minuten lang, schauten uns tief in die Augen – und sagten zu."

Die Feuerprobe bestanden sie, heute fühlen sich der 49-jährige Möller und der 46-jähriger Breiter als Teil der Küchenmannschaft, als Teil der großen Bang-Your-Head-Familie. Freundschaften seien entstanden. Ihre Arbeit sehen sie auch als Verantwortung: Schmeckt das Essen nicht, schlägt das schnell auf die Stimmung über – bei einer Party wie dem Bang Your Head wäre das fatal. Ganz zu schweigen davon, dass schlechtes Essen schnell einmal, bei einem Festival wie in Balingen mit an Spitzentagen rund 350 Beschäftigten, vielen Leuten nicht nur die Stimmung, sondern auch den Magen verderben könnte.

Ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem "Bang Your Head" haben Breiter und Möller auch als "Schwane"-Chefs gemacht. Seit Jahren haben sie während der Festivaltage immer dieselben Hotelgäste – alles Rock-Fans – sämtliche Zimmer belegt. Das Restaurant bleibt während dieser Zeit geschlossen, sogar die Auszubildenden wechseln den Arbeitsplatz von Meßstetten nach Balingen.

Vier Wochen Urlaub genehmigen sich Breiter und Möller im Jahr. Zwei davon sind für die Familien reserviert, eine fürs "Bang Your Head" – und eine weitere für "Rock of Ages" in Seebronn, wo sie ebenfalls fürs Catering zuständig sind. Dort geht’s am 28. Juli rockig weiter. Und Möller wird wohl wieder singen: "Wir sind beim Festival, schalalalala".