Balingen Klinik-Debatte kommt auf Touren

Dass in Albstadt einiges getan werden müsste, steht außer Frage: Laut eines Gutachtens belaufen sich die Sanierungskosten auf rund 41 Millionen Euro. Sollte der Kreistag sich für den Neubau eines Zentralklinikums entscheiden, so sollen in Albstadt nur diejenigen Dinge angepackt werden, die unbedingt zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und der Funktionalität notwendig sind.

Das Krankenhaus in Albstadt würde im Falle eines modularen Neubaus als erstes auf die "grüne Wiese" verlagert; der Standort Balingen – soeben für viel Geld frisch saniert und in Betrieb genommen – einige Jahre später. Die Kosten für den Bau eines Zentralklinikums in Etappen werden derzeit auf etwas mehr als 170 Millionen Euro geschätzt. Für diese Überlegungen sowie "weitere Konkretisierungen" hat der Landkreis aus dem baden-württembergischen Sozialministerium "grünes Licht" erhalten: Geld aus der Krankenhausförderung würde dafür voraussichtlich 2024 fließen. Für die Beibehaltung des Zwei-Häuser-Modells gibt es nix.

Um Fördergelder im Jahr 2024 tatsächlich zu erhalten und um dem Land zu signalisieren, dass der Landkreis ein "belastbarer Partner" sei, wie es Landrat Pauli formuliert, strebt er den Grundsatzbeschluss über das Zentralklinikum möglichst im ersten Halbjahr 2017 an. Bis zur Inbetriebnahme rechnet die Kreisverwaltung mit einer Zeitspanne von etwa acht Jahren. Wenn es in den nächsten Monaten zum Baubeschluss kommen sollte, würde das neue Klinikum 2025 eröffnet.

Vor diesem Grundsatzbeschluss stehen indes die Entscheidungen über die Arbeitsaufträge am Montag in der Kreistagssondersitzung. Ganz ähnlich lautende Mandate hatte das Gremium der Kreisverwaltung in den Jahren 2001 und 2002 erteilt, mit jeweils großer Mehrheit. Auch damals war über die Zukunft der Krankenhäuser im Zollernalbkreis intensiv diskutiert worden, auch damals stand bereits die Variante Zentralklinikum zur Debatte, die nach Ansicht vieler Beteiligter die medizinisch und finanziell beste Lösung gewesen wäre. Stattdessen wurde 2005 die Schließung des Hechinger Krankenhauses und der Erhalt der beiden Standorte in Albstadt und Balingen beschlossen.