"Kommt, wir wolln Laterne laufen, zündet eure Lichter an...": Mit ihren selbstgebastelten Laternen sind die Kinder und die Erzieherinnen vom Kinderhaus Neige am Donnerstagabend durch die Straßen gelaufen. An verschiedenen Stationen wurde Halt gemacht, und es wurden Laternenlieder gesungen. Am Ende gab’s zum Aufwärmen für die Kleinen Kinderpunsch und für die Großen Glühwein, dazu Brezeln und süße Martinsgänse. Foto: Ungureanu