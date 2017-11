Balingen Klein, aber fein – und alles mit Liebe gefertigt

Alle selbst gefertigten Artikel haben einen handwerklichen oder künstlerischen Charakter. Man sieht ihnen das Prädikat "mit Liebe gefertigt" geradezu an. Zu den erfahrenen Marktleuten zählt die Familie Braungardt. In jedem Jahr etwas Neues, Attraktives zu finden, ist gar nicht so leicht, doch Inge und Dieter Braungardt ist auch in diesem Jahr wieder eine Neuheit gelungen: Dieter Braungardt entwickelte ein rustikales Schmelzlicht für Kerzenreste, eine Dauerbrenner-Leuchte mit Glasfaserdocht, in nachfüllbares Wachs gehüllt. Dazu gesellen sich Betonschalen für Kerzen oder Blumenarrangements. Der von Inge Braungardt kreierte ungarische Baumstritzel vom Holzkohlegrill findet alljährlich mehr Liebhaber und wird in diesem Jahr durch heimische Lavendel- und Rosenblätter-Kekse erweitert, wobei sich auch Tochter Simone einbringt.

Überhaupt ist nicht nur fast jeder Marktstand, sondern der ganze Nikolausmarkt ein Heselwanger Familienunternehmen, ständig auf der Suche nach ansprechenden, gefälligen Geschenkideen. In ihren Artikeln stimmen sich die Marktbeschicker ab und zeigen damit, dass Fantasie ansteckend wirkt. Immer wieder kommt zu den beliebten Marmeladen, Brötle, Likören und Eingemachtem Neues aus Küche und Keller hinzu. Das selbstgefertigte Spielzeug sowie die Dekorationsartikel für Haus und Garten zeugen ebenso von der Ideenvielfalt wie Socken, Mützen, Schals, Decken und Filzartikel.

In der Summe stellen alle Artikel hübsche Geschenke auch für den kleinen Geldbeutel für die Weihnachtszeit dar. Und damit die Auswahl nicht zu ermüdend ist, laden viele Stände zu einer abwechslungsreichen Stärkung und zum geselligen Beisammensein ein.