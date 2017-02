Balingen Klassik für Kinder

"Ach, was muss man denn von bösen Knaben hören oder lesen…" Jeder kennt die Geschichte der beiden Lausbuben, denn "Max und Moritz" ist schließlich das bekannteste und meistverkaufte Kinder-Bilderbuch der Welt.

Die Kleine Oper Bad Homburg führt dieses Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren als klassisches Musical auf. Die lustigen Streiche der beiden Lausbuben eignen sich vortrefflich, um das Hauptanliegen der Kleinen Oper Bad Homburg zu transportieren: Bildung durch Unterhaltung. "Echte" Opernsänger laden das junge Publikum ein zu einem lustigen Ausflug in die klassische Musik. Sie singen klassische Melodien und Arien aus Oper und Operette zu den Texten von Wilhelm Busch. Live natürlich.

Große Teile des Musicals werden dabei von dem Orchester der Jugendmusikschule begleitet. Und dazu gibt’s Popmusik und fetzige Tänze. So wird aus dem Bilderbuch von Busch ein Kaleidoskop aus bunten Szenen. Mit farbenfrohen Kostümen und einer aufwendigen Bühnenausstattung, mit ausgefallenem Lichtdesign und Pyrotechnik. Die "Malerei" von Busch wird umgesetzt in Bewegung und Musik. Die Witwe Bolte, der Lehrer Lämpel, der Schneider und Onkel Fritze: Alle bekannten Figuren von Busch erscheinen auf der Bühne und werden von Max und Moritz geärgert – und dies in einem ansprechenden Bühnenbild, das in weiten Teilen genau den Originalzeichnungen von Wilhelm Busch entspricht.