Balingen Klassenzimmer wird zu einer Küche

Für die Kinder war dies doppelt schön, denn nicht oft bereichern Mamas, Papas und Omas eine Schulstunde. Zuvor wurde mit Feuereifer gekocht und geschnippelt. So entstanden lustige Brotgesichter, Schnippelgemüse mit Kräuterquark, bunte Nudelsalate und Obstsalat. Und was machten die Jungs, denn Küchenarbeit ist doch sicher was für die Mädchen? Aber hallo: Sie fühlten sich als die geborenen Küchenchefs und standen den Mädchen in nichts nach. Gemeinsam deckten und dekorierten Schüler ansprechende Esstische, begrüßten die Gäste, führten sie zum Buffet und legten Wert auf einen gemeinsamen Beginn des Essens.

Über so viel gutes Benehmen zeigte sich auch Klassenlehrerin Astrid Schlegel von der Klasse 3 c erfreut. Mit Blumen bedankten sich Gäste und Kinder für die Unterrichtseinheit bei Susanne Heim, denn das neue Dokument "Ernährungsführerschein" kann für die 24 Schüler ein bereichernder Lebensbegleiter sein.