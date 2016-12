Balingen Klartext statt Beipackzettel

Hirschhausen entkrampft den Streit zwischen Schul- und Alternativmedizin und zeigt mit viel Humor, warum Placebos sogar wirken, wenn man nicht daran glaubt. Woran kann man noch glauben? Was ist fauler Zauber, was heilsame Selbsttäuschung? "Wunderheiler" ist Hirschhausens persönlichstes Programm, denn er erzählt viel von seiner eigenen Reise durch Arztpraxen, Krankenhäuser und die Welt der alternativen Medizin. Sensationell: die spontane Wunderheiler-Operation an einem Zuschauer aus dem Publikum. Wenn ohne Narkose der Blinddarm durch die Bauchdecke gezogen wird, bleibt kein Auge trocken.

Der Pianist fängt an zu schweben, und dank Homöopathie wächst eine abgetrennte Hand wieder an. Wenn Von Hirschhausen auf der Bühne einen Hausbesuch macht, lässt der Schmerz nach. So sicherlich auch in der Volksbankmesse, wenn der promovierte Mediziner dort am Mittwoch, 11. Januar 2017, zur Sprechstunde bittet. Eckart von Hirschhausen, der Glücksbringer unter den Kabarettisten, ist wieder da, mit neuen Wirkstoffen. Man darf gespannt sein.

Eckart von Hirschhausen: "Wunderheiler – Das aktuelle Programm", am 11. Januar 2017 in der Balinger Volksbankmesse ab 20 Uhr. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen mit CTS, Reservix oder Easy, in der Stadthalle Balingen, beim Schwarzwälder Boten, sowie telefonisch unter der Telefonnummer 01805/700733 und unter www.roth-friends.de.