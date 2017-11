Balingen Klänge voller Zartheit und Strahlkraft

Balingen. Elke Benz, Ulrike Bogen, Uta Münch (Sopran), Heidi Deyhle, Ulrike Ehni (Alt), Hans-Josef Baum, Jörg Sommer (Tenor), Miquel Marigó und Thomas Meinert (Bass) haben in diesem Ensemble unter der Leitung von Ulrike Ehni ihre schönen, ausdrucksvollen Stimmen zu einem Klangkörper vereint. Ihnen ist die Begeisterung für anspruchsvolle A-cappella-Musik gemeinsam.

In einem reichhaltigen Programm boten sie Kostproben ihres harmonischen Zusammenwirkens. Zart und verhalten intonierten sie Bachs "Befiehl du deine Wege" – klar in den hohen Stimmen, weich im Bass. Fein aufeinander abgestimmt erwiesen sie sich in Heinrich Schütz‘ Motette "Herr, auf dich traue ich". Die komplexen Stimmführungen in Bachs Motette "Jesu, meine Freude" meisterten die Vokalisten unter dem sensiblen Dirigat von Ulrike Ehni, während Wolfgang Ehni an der Truhenorgel den Gesang begleitete.

Durch Texte von Mascha Kaléko, Dietrich Bonhoeffer, Antje Sabine Naegeli und Jörg Zink vertiefte Ulrike Ehni die in den Chorwerken zum Ausdruck gebrachten Stimmungen von Trauer, Hoffnung und Gottvertrauen. Das Ensemble bestach danach durch den getragenen Vortrag von Karl Jenkins‘ "And the mother did weep". Zarte Klangschleier entfaltete es im "Benedictus" aus Jenkins‘ "Mass for Peace". Kraftvoll gestalteten die Choristen Felix Mendelssohns "Richte mich Gott", innig das "Wer bis an das Ende harrt" aus dessen Oratorium "Elias".