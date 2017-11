Balingen Klänge aus Operette, Film und Musical

Balingen. Zunächst spielte das Jugendorchester. Seit diesem Jahr konzertiert der gesamte Nachwuchs des Musikvereins in einer Jugendkapelle. Angehende Abiturienten waren also zusammen mit aufgeregten Blockflötenkindern zu hören. Wie gut das funktioniert, stellten sie während des Konzerts unter Beweis.

Das Jugendorchester, übrigens ausschließlich durch Mädchen besetzt, spielte unter der Leitung von Sandra Mattes. Mit "Monster Rock" von Tom Molter zeigten die Nachwuchsmusiker, dass sich auch Rock mit Blaskapelle sehr gut anhören kann. Bei Gelegenheit stimmten sie während des Stücks ein vokales "Oh!" an, das auch sehr gut ankam.

Die Titelmusik "Along Came A Spider" war auch ohne Film spannend. Die Ballade "A Starlit Night" war ruhiger und schaffte eine entspannte Atmosphäre. Insgesamt bot das Jugendorchester ein sehr abwechslungsreiches Programm. Da war für jeden etwas dabei, und vor allem wurde so die Spannung gehalten. Der Auftritt gipfelte in der Zugabe "We Will Rock You", das die ganze Halle zum Mitmachen animierte.