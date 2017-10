Balingen Kirsten Bruhn und ihr Weg zurück ins Leben

Kirsten Bruhn hat während ihrer Karriere als Leistungsschwimmerin auch vor ihrem Unfall, im "normalen Leben", immer wieder festgestellt, wie wichtig ein gutes Team ist – das im Sport gerne auch als "Mannschaft" bezeichnet wird. Und sie weiß: Besonders mit Handicap ist man immer wieder auf die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen angewiesen.

Auf Einladung des Steuerberaterforums erzählt sie in Balingen, wie sie ins Leben "zurückgeschwommen" ist, welche Rolle ihr Team dabei gespielt hat, welche Parallelen Unternehmen ziehen können, um einen guten Teamgeist zu schaffen, und wie man am besten gemeinsam an einem Strang ziehen kann, um erfolgreich zu sein.

Für Bernd Hauser und Stefan Maurer, die bei den Veranstaltungen des Steuerberaterforums federführend beteiligt sind, ist es wichtig, durch die Veranstaltung "Problembewusstsein" zu schaffen. "Wie funktionieren Menschen? Wie kommen sie miteinander aus? Und wie sieht das jemand, der im Rollstuhl sitzt?" Auf solche und andere Fragen soll es im Vortrag und in den darauf folgenden Diskussionen Antworten geben.

Rund 1500 Einladungen wurden für die Veranstaltung an die Steuerberater verteilt, die Mitglieder des Forums sind. Die wiederum geben sie an ihre Mandanten weiter. Etwaige Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Hauser und Maurer rechnen an dem Abend mit mehr als 1000 Besuchern.