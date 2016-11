Balingen Kirchner: finanziell hellblaues Auge

Balingen - Deutlich weniger Besucher als erhofft – aber finanziell nicht ganz so schlimm wie befürchtet: So lautet die erste Bilanz von Matthias Klein zur großen Kirchner-Ausstellung im Sommer diesen Jahres. Der Stadthallengeschäftsführer stellte die erste Bilanz am Dienstag im Gemeinderat vor.