"Anderen Menschen eine Freude machen": So lautet auch in diesem Jahr das Weihnachtsmotto des Balinger Kindergartens Neige. Deshalb haben die Kinder wieder fleißig Geschenke für die Balinger Tafel gepackt. Am Freitagmorgen ging es dann mit zwei vollgepackten Autos los. An der Tafel angekommen, wurden die Kinder sowie deren Eltern und Erzieherinnen von Marktleiter Thomas Hölzel und Mitarbeiterin Gisela Schittenhelm erwartet und freundlich begrüßt. Nach einem Rundgang in den Räumlichkeiten durften die Kinder stolz alle Pakete abgeben. Diese werden in den kommenden Tagen an die Familien verteilt. Foto: Privat