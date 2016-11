Auch in diesem Jahr folgte der Städtische Kindergarten Neige der Einladung des Eishockeyclubs Eisbären Balingen zum Schnupper-Schlittschuhlaufen. Klein und Groß schlüpften in die Schlittschuhe, und voller Vorfreude ging es dann mit 28 Kindern, zwei Erzieherinnen und einigen Eltern auf die Eisbahn. Nach anfänglichen Schwierigkeiten machten sich alle im Großen und Ganzen sehr gut, und mit nach einigen Ratschlägen des Trainers zogen viele erfolgreich ihre Runden. Ganz ohne Stürze ging es dann doch nicht, was aber niemanden die Laune vermieste. Die zwei Stunden vergingen wie im Flug, und alle hatten einen riesigen Spaß. Foto: Eltern