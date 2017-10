Vom Baum in die Flasche: "Alles rund um den Apfel" hat das Motto einer Veranstaltung der Lebenshilfe Zollernalb gelautet. Sieben Kinder mit Behinderung und sechs Betreuer nahmen teil. Gerhard Müller, der seit Jahrzehnten in Engstlatt im Musikverein und im Schwäbischen Albverein aktiv ist, leitete mit Unterstützung seiner Familie die Aktion. Auf einer Baumwiese in Engstlatt wurden viele Äpfel aufgesammelt und in die Scheune von Gerhard Müller gebracht. Dort wurde das Obst gewaschen, gemahlen und gepresst. Dabei konnten die Kinder miterleben, wie aus Äpfeln leckerer Apfelsaft wird. Bei einem Grillfest ließ man den Nachmittag ausklingen. Foto: Privat