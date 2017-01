Balingen Kinder in Osteuropa sind die Empfänger

Für die Aktion hatten Schüler des Gymnasiums Balingen, der Grundschule Zillhausen, des Schulverbunds in Frommern und der Realschule Balingen viele Geschenkpäckchen geschnürt. Auch viele Einzelpersonen haben sich beteiligt.

Die rund 250 Päckchen wurden im Zentrallager in Herrenberg in große Lastwagen verladen und in verschiedene Länder in Osteuropa gefahren. Dort werden sie an bedürftige Kinder und Familien verteilt.