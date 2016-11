Balingen Kinder fit fürs Leben machen

"Fakt ist", so Maywald, "dass fast jede Schule heute einen Sozialarbeiter braucht." Damit es gar nicht so weit kommt, vermittelt er den Erzieherinnen das Rüstzeug und viel Hintergrundwissen. So standen zum Beispiel im Johann-Tobias-Beck-Haus auch aktuelle Studien auf dem Stundenplan der eintägigen Erstschulung. "Die Kinder sind heute körperlich gesünder", erklärt Maywald. "Aber sie brauchen viel mehr Logo- oder Ergotherapie und psychologische Unterstützung."

"Die Kinder werden den ganzen Tag behütet und überwacht", sagt eine Erzieherin. "Die können gar nicht mehr frei sein, sich nicht ausprobieren."

Konflikte seien also vorprogrammiert, wenn die emotionale Ebene, wenn Empathie nicht ausgelebt werden dürften. Eine andere Teilnehmerin sagt: "Das sind hier Themen, die auch in Managementseminaren gelehrt werden. Team statt Ellbogen, zum Beispiel."

Die Schulungen des vom Lionsclub Hilaritas unterstützten Programms sind beliebt. So haben die Erzieherinnen einer KiTa aus Waldstätten anderthalb Jahre auf einen Termin gewartet. Sogar aus Trossingen hat ein Kindergarten teilgenommen, weil in deren Einzugsgebiet schlicht kein Platz zu bekommen war.

Dieses Mal an Bord waren die städtische KiTa Wieslesweg Tailfingen, die städtische KiTa Gartenstraße Ebingen und der städtische Kindergarten Fronhof, der evangelische Kindergarten Thomaskirche in Ebingen und der Kindergarten St. Franziskus Balingen sowie der evangelische Kindergarten Rasselbande Erzingen und der katholische Kindergarten St. Josef in Grosselfingen.

Für Kerstin Wagner, die Präsidentin des Lionsclubs, ist "Kindergarten plus" prädestiniert, gefördert zu werden: "Ziel unseres Clubs ist, die Gesellschaft mit unseren Mitteln und hier bei uns ein bisschen besser zu machen. Perfekt also, wenn wir bei den ganz Kleinen anfangen können", so Wagner.