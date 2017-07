Balingen Kinder bauen ihren Spielplatz

Balingen. Kräftig mitgeholfen haben die Kinder am Freitag und Samstag im Neubaugebiet Etzelbachstraße beim Aufstellen der Geräte für "ihren" neuen Spielplatz. Die Bauhofmitarbeiter haben in den Tagen zuvor die Baustelle so vorbereitet, dass die Kinder und ihre Eltern beim Entstehungsprozess mitwirken konnten.