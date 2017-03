Balingen Keiner will das Kreismusikfest ausrichten

Zollernalbkreis. "Wir haben alles versucht, was möglich war – ohne Erfolg", sagt der Kreisvorsitzende Heiko-Peter Melle im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Aber in den vergangenen Jahren habe es einige Vorstandswechsel bei den Musikvereinen gegeben, und die neuen Vereinsvorsitzenden seien einfach nicht bereit, das Risiko und den Riesenaufwand, die mit einem Kreismusikfest verbunden seien, zu übernehmen. Darüber hinaus müsse der ausrichtende Verein auch finanziell in Vorleistung gehen. Beim Generationenwechsel in den Musikvereinen seien bedauerlicherweise viele Informationen nicht weitergegeben worden, "und es gibt viele Mythen, die in der Gegend herumschwirren". Etwa, was die Forderungen des Finanzamts angingen. "Es ist nicht alles bare Münze, was oftmals herumgeistert."

Dass es in diesem Jahr kein Kreismusikfest gebe, bedeute aber keineswegs, dass die Veranstaltung für die Zukunft "gestorben" sei: Für die Ausrichtung in den Jahren 2022 und 2023 gebe es jetzt schon Bewerbungen. "Traditionen ändern sich", sagt Melle. Andere Kreisverbände würden ihr Kreismusikfest nur alle zwei oder vier Jahre ausrichten. "Vielleicht müssen wir umdenken."

Der Vorstand des Blasmusik-Kreisverbands ist in diesem Jahr noch mit einem weiteren Problem konfrontiert: Der Kreisverbandsdirigent und Leiter der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb, Joachim Mager, hat bereits zum 28. Februar gekündigt. Die Entscheidung sei aufgrund seiner beruflichen Umorientierung getroffen worden: Joachim Mager wolle sich in Zukunft eher im Bereich Eventmanagment engagieren. Sein Zeitplan sei dadurch ein gänzlich anderer und lasse sich nicht mehr mit den Aufgaben im Blasmusik-Kreisverband vereinbaren. Der Geschäftsführende Vorstand des Kreisverbands und der Gesamtvorstand hätten diese Kündigung nach sechsjähriger erfolgreicher Arbeit mit dem Auswahlorchester und dem Kreisverband akzeptiert, sagt Melle. Gerade mit der Bläserphilharmonie habe Joachim Mager außerordentliche Erfolge erzielt, die in der Chronik des Kreisverbands einen bleibenden Platz finden würden.