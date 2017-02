Balingen Keine Wohnbebauung nahe Seniorenheim

So war dann auch klar, dass die verkehrstechnische Anbindung nur über den Ortskern, also vom Lochenbad her, erfolgen kann. In diesem Fall wäre die Zufahrt zum Pflegeheim von der bestehenden Feuerwehrumfahrt her möglich. Dass das Stadtplanungsamt im Planungsziel des Aufstellungsbeschlusses die Prüfung einer Wohnbebauung auf eben jenem Gebiet und den möglichen Ausbau der Straße Stollenau aufgenommen hatte, gefiel unter anderem Volker Naujoks nicht. Das sehe nach "Knüppel zwischen die Beine werfen" aus, kommentierte er. Ohne das Pflegeheim-Vorhaben der Benevit-Gruppe wäre die Stadt seiner Ansicht nach gar nicht erst auf das Gelände aufmerksam geworden.

Ortsvorsteher Schneider gab zu bedenken, dass die Stadt hierbei die innerörtliche Entwicklung im Blick habe und offen geblieben sei, welcher Umfang eine künftige Bebauungs haben könnte. Ende Januar habe zudem ein Interessent Grabungen in diesem Bereich ausführen lassen, die Aufschlüsse über den Untergrund zutage fördern sollten. Zwar hatte Ortsvorsteher Schneider keine Informationen über die Ergebnisse vorliegen, jedoch stand für ihn fest: "Das hat für mich bestätigt, dass wir unser Ansinnen voranbringen müssen."