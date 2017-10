Balingen Keine Mehrheit für "Otto-Mörike-Schule"

Bereits im Juli hatte der Arbeitskreis drei Vorschläge zur Benennung vorgelegt: Otto Mörike, Wilhelm Kraut oder Hirschberg – einen dieser Namen solle der Frommerner Schulverbund tragen. Warum dabei Otto Mörike seitens der Schule favorisiert wird, legten Schulleiter Martin Kettner und seine Stellvertreterin Sandra Ade-Heine im Ortschaftsrat detailliert dar.

Der Name sei ein "Puzzlestück" des aus zwei zuvor unabhängigen Schulen gebildeten Verbunds, so Kettner. Jeder an der Schule habe Vorschläge einbringen können, und jeder sei angeschaut, kaum einer so rasch als unpassend abgelehnt worden wie die "Schlumpfschule".

Vor allem ist das Ziel der Namensfindung eine hohe Identifikation von Schülern und Lehrern mit ihrer Schule gewesen, wie Ade-Heiner ausführte. Bei jedem Vorschlag wurde deshalb gefragt: Was spricht für oder gegen eine bestimmte Person? Wie heißen andere Schulen? Wo ist der regionale Bezug? Was drückt der Name aus?

Emotionale Verbindung werde am besten von Personennamen erreicht, so die Konrektorin des Schulverbunds. Das hätten Feedback-Runden, "Gallery walks" mit weiterführenden Informationen und Umfragen ergeben. Zudem müsse der Name eine inhaltliche Aussage sowie Verknüpfung mit Ort und Schule abbilden: "Nomen es omen – der Name ist ein Zeichen."

Otto Emil Mörike erschien als Namenspatron ideal: Der in Dürrwangen geborene Pfarrer war im kirchlichen Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv. Damit habe er einen örtlichen Bezug und eine vorbildliche Biografie: "Er steht für das, was wir den Schülern vermitteln wollen", so Ade-Heiner.