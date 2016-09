Balingen "Keine Kilometerware, sondern Spezialitäten"

"Derzeit stehen wir auf einem soliden Fundament", sagte Eschler: 50 Mitarbeiter produzieren 750 Stoffe, rund fünf Millionen Meter im Jahr. Kernkompetenz bleibt das Wirken. "Wir haben sämtliche Höhen und Tiefen der Textilindustrie mitgemacht, aber wir haben es geschafft."

Franz Albers, Verwaltungspräsident der Schweizer Unternehmensgruppe, verwies auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz und bemerkte: "Schließlich sind wir alle Alemannen." Der Erfolg der Firma Eschler sei gewiss auch den "typisch schwäbischen Tugenden" zu verdanken. Was hier geleistet werde, verdiene großen Respekt: Allein bei der Winterolympiade in Sotschi seien 107 Sportler in Eschler-Textilien gekleidet gewesen: "Nicht nur im Windkanal, sondern auch auf der Piste sind sie die Schnellsten."

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gratulierte in mehrfacher Funktion: als Ministerin, als Wahlkreisabgeordnete und als Freundin. "Ihr habt auf das richtige Pferd gesetzt", sagte sie. "Ein Umsatz von elf Millionen Euro ist ein Beleg für euren Erfolg." Man könne stolz sein, ein solches Unternehmen in der Region zu haben. Zum Zusammenschluss mit dem Schweizer Konzern bemerkte sie, Weltoffenheit sei wichtig "in Zeiten, in denen Handelsabkommen als Bedrohung gesehen werden". Starke Familienunternehmen brauche man, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Landrat Günther-Martin Pauli sagte in seinem Grußwort, die Firmengeschichte sei auch ein Stück Geschichte des Zollernalbkreises: "Sie haben einen Strukturwandel nach dem anderen gemeistert. In Vielem steckt Eschler drinnen, gleichzeitig auch ein Teil des Zollernalbkreises."