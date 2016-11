Balingen "Keine Frau muss sich Gewalt antun lassen"

Mitarbeiterin: Was ist passiert, dass du in ein Frauenhaus fliehen musstest?

Frau S.: Ich bin seit neun Jahren verheiratet, anfangs lief die Ehe ganz gut. Die Gewalt fing an, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war. Mein Mann fing an, mich zu beleidigen und zu beschimpfen und ging körperlich auf mich los und schlug mir in den Bauch. Auch als das Baby auf der Welt war, ging das so weiter, er schlug und beleidigte mich regelmäßig. Es gab auch ab und an gute Zeiten. Als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, erlebte ich dieselbe Situation wieder. Ich hoffte einfach, dass wir eine glückliche Familie werden können. Doch dieser Traum wurde nie wahr. Im Gegenteil, es wurde schlimmer, sodass mir nur noch die Flucht in ein Frauenhaus blieb.

Mitarbeiterin: Wie lebt ihr im Frauenhaus?

Frau S.: Ich bewohne ein Zimmer mit meinen beiden Kindern und teile mir Küche, Badezimmer und die Gemeinschaftsräume mit drei anderen Bewohnerinnen. Wenn ich Probleme habe, kann ich zu der für mich zuständigen Mitarbeiterin kommen. Ich bin froh, so eine Hilfe zu haben. Alleine hätte ich das nicht so gut geschafft.

Mitarbeiterin: Wie sieht es finanziell bei dir aus, also von welchem Geld lebt ihr?

Frau S.: Da ich durch die Geburt meiner Kinder nicht mehr arbeiten konnte, bekomme ich Arbeitslosengeld II. Zudem erhalte ich Kindergeld und Unterhaltsvorschuss für meine Kinder. Ich komme gut damit klar.

Mitarbeiterin: Was war oder ist schwierig für dich und deine Kinder?

Frau S.: Naja, die Zeit hier ist nicht einfach. Man muss alles neu organisieren. Die Kinder müssen in eine neue Schule und einen neuen Kindergarten, was ihnen nicht leicht fiel, aber jetzt zu der besten Entscheidung zählt. Außerdem ist es schwierig mit dem Vater der Kinder. Ich hatte monatelang keinen Kontakt zu ihm, aber er hat ein Recht, seine Kinder zu sehen. Wobei mir das sehr schwer fällt, da er die Kinder ebenso geschlagen hat. Trotzdem hat er ein Umgangsrecht. Anfangs wurde dies vom Jugendamt betreut, doch das endete und ab dann musste ich die Kinder beim Treffpunkt übergeben. Davor ist mir jedes Mal schlecht und ich zittere am ganzen Körper. Das merken die Kinder. Aber was soll ich machen? Recht bleibt Recht, und ich bete jedes Mal zu Gott, dass er meinen Kindern nichts antut.

Mitarbeiterin: Wie geht es weiter – was sind deine Zukunftspläne?

Frau S.: Ich bin seit Wochen auf Wohnungssuche, doch hier im Kreis gibt es nichts Bezahlbares. Wenn ich eine Wohnung finde, die zu uns passen würde, nehmen sie keine Hartz IV-Empfängerinnen. Das ist deprimierend. Doch ich gebe nicht auf und suche weiter.

Mitarbeiterin: Wie hörtest du von unserem Frauenhaus, zudem du ja aus einem anderen Bundesland kommst?

Frau R.: Mir war klar, dass, wenn ich mich trennen möchte, ich weit weg muss. Welches Bundesland war mir eigentlich egal. Ich entschied mich für Baden-Württemberg und rief in einem Frauenhaus in Stuttgart an. Diese vermittelten mich nach Balingen, da diese einen freien Platz meldeten.

Mitarbeiterin: Wie klappt das Zusammenleben mit den anderen Frauen?

Frau R.: Naja, es ist nicht immer einfach in einem Haus mit acht Frauen und zehn Kindern zu leben, aber ich bin froh, hier sein zu können. Putzdienste und sonstige Sachen sind klar eingeteilt, um Streitereien zu vermeiden. Das finde ich super. Aber eigentlich ist es auch schön zu sehen, dass ich nicht alleine bin, sondern dass andere Frauen das gleiche Schicksal haben. Das macht mir viel Mut.

Mitarbeiterin: Fühlst du dich noch bedroht durch deinen Ex-Mann?

Frau R.: Ja, sehr sogar. Ich möchte ihn nie wieder sehen und achte stark auf meine Anonymität. Deshalb habe ich auch eine Auskunftssperre beim Rathaus eingerichtet. Momentan läuft ein Gerichtsverfahren und wenn dieses an meinem jetzigen Wohnort stattfindet, weiß er, wo ich bin. Das möchte ich mit allen Mitteln vermeiden.

Mitarbeiterin: Gibt es, oder gab es auch gute Erfahrungen?

Frau R.: Auf jeden Fall. Ich habe meine Stärke entdeckt und gemerkt, was ich alles schaffen kann. Ich freue mich auf ein freies und selbstbestimmtes Leben mit meinen Kindern. Im Frauenhaus lernte ich viele wichtige Dinge für mein weiteres Leben. Ich weiß jetzt, wie man Anträge ausfüllt und wie man für seine persönlichen Bedürfnisse einsteht. Ich bin selbstbewusster geworden und fühle mich das erste Mal im Leben auf dem richtigen Weg.

Mitarbeiterin: Wie sind deine Zukunftspläne?

Frau R.: Ich möchte abwarten, wie sich die Weichen für mein Leben stellen. Dies entscheidet sich bei dem Gerichtstermin. Danach möchte ich eine Wohnung suchen und mit meinen Kindern neu anfangen. Dies möchte ich in einer neuen Stadt versuchen, vielleicht in der Nähe meiner Cousine, damit ich gleich Anschluss finde.

Mitarbeiterin: Gibt es etwas was du anderen Frauen, die Gewalt erfahren, raten würdest?

Frau R.: Hmm, das ist eine gute Frage. Ja, ich würde ihnen raten, nicht aufzugeben und immer an sich zu glauben. Traut euch den Schritt aus der Gewalt zu machen. Auch wenn es schwer ist, werdet ihr schnell merken, dass es die richtige Entscheidung war. Keine Frau muss sich Gewalt gefallen lassen und hat das Recht zu gehen. Ebenso wie die Kinder ein Recht auf eine gute Kindheit haben. Schützt euch und eure Kinder und nehmt die Angebote der Frauenhäuser an.