Balingen "Kein spektakuläres, aber ein arbeitsintensives Jahr"

"2016 war zwar kein spektakuläres, aber trotzdem ein arbeitsintensives Jahr", blickte die Vorsitzende Siegrid Müller in ihrem Bericht zurück. Den größten Aufwand habe dabei die Pflege des Grundstücks am Geischberg und des Biotops bereitet. Viel Spaß habe die Arbeit mit den jugendlichen Baumpaten an den neu gepflanzten Bäumen am Geischberg gemacht.

Beim Geischbergfest spielte das Wetter leider nicht richtig mit, erinnerte die Vorsitzende: "Es war ein kalter Pfingstmontag, bei dem sich der Besucheransturm in Grenzen hielt." Der Terminkalender war gut gefüllt. So beteiligte man sich unter anderem an der Spendenübergabe für die Orgelrenovierung der Kirche St. Georg.

Schließlich gab die Vorsitzende einen kurzen Jahresausblick: Im Frühjahr werden von den in Ausbildung befindlichen Fachwarten alte Birn- und Apfelbaumsorten oberhalb des Geischbergs gepflanzt. Das 52. Geischbergfest steht am 5. Juni an. Das Ökomobil "Donnerkeil" kommt im Sommer, und eine Wildkräuterwanderung mit Verkostung ist für den Herbst geplant. Für die Vereinsspende an das peruanische Kinderhilfswerk Lima bedankte sich Gerhard Sautter von der evangelischen Kirchengemeinde beim OGV.