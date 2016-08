Balingen Kein Profit aus der Pflege

Das ist die Situation in der aktuellen Klinikdiskussion im Zollernalbkreis. Jetzt aber macht Reinhold Schäfer einen weiten Einwurf: Er könne sich, neben dem Landkreis, einen weiteren Gesellschafter für das Zollern­alb-Klinikums vorstellen. Warum eigentlich? Unwichtig, Hauptsache, der Ballon ist gestartet.

Schäfer ist stellvertretender Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Freien Wähler, der zweitstärksten Fraktion. Er weiß, dass "seine" Bürgermeister das Klinikum am liebsten los werden wollen, weil es die Gemeinde-Haushalte belastet.

Aber was würde passieren, wenn die Kliniken in Balingen und Albstadt teilweise in die Hände privatwirtschaftlicher Konzerne fielen? Dann würde in den Kliniken radikal gekürzt, an Personal, an medizinischen Leistungen und vor allem am Wichtigsten: einer menschenwürdigen Krankenpflege. Profitdenken hat in der Gesundheitspolitik nichts zu suchen!