Balingen Kein Platz für schutzlos ausgelieferte Frauen

Auch das Frauenhaus Zollernalbkreis in Balingen kämpft mit dieser Problematik. "Wir sind seit Wochen voll belegt", berichtet Tamara Fausel, eine Mitarbeiterin der Unterkunft. Die Plätze für acht Frauen und zehn Kinder seien aktuell nicht genug, der Bedarf sei größer. Besonders große Schwierigkeiten habe die Einrichtung laut Fausel, Frauen, die im Zollernalbkreis leben, weiter zu vermitteln –­ weil sich die Häuser in der gesamten Region an einer Belastungsgrenze befänden. Dies wiederum sei auch darauf zurückzuführen, dass die Frauenhäuser im Raum Stuttgart schon seit längerer Zeit restlos belegt seien. Wenn eine Frau Schutz in Balingen sucht, könne die Einrichtung hier momentan nur beratend tätig werden.

Fausel bestätigt zudem, dass die Finanzierung zwar ein von der Auslastung unabhängiges, aber gleichermaßen aktuelles Problem darstellt: "Wir wünschen uns eine gesicherte Finanzierung, um ohne Risiko weiteres Personal einstellen zu können."