Balingen Kein neuer Textiler als Ersatz

In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag hatte Oberbürgermeister Helmut Reitemann mitgeteilt, dass sich H&M zurückgezogen habe (wir berichteten). Mit der Engstlatter PMG, die das Konzept ausgearbeitet hatte, sei vereinbart worden, dass nun nicht versucht werden soll, eventuell etwas Kleineres zu realisieren. Stattdessen soll in der Sondersitzung des Gemeinderats im Januar geklärt werden, "in welche Richtung wir gehen wollen". Dies sei eine "offene Suche", weshalb vorstellbar sei, die Nutzung des Strasser-Geländes auch in die Planungen für die Gartenschau 2023 einzubeziehen.

Dass nach H&M sich auch der Müller-Drogeriemarkt von Balingen verabschiedet hat, das glaubt Reitemann nicht. Das Unternehmen "will nach Balingen", so der Oberbürgermeister und sei auf der Suche nach einem Standort.

"Wir wären lieferfähig gewesen", bedauert PMG-Geschäftsführer Helmut Teuber die Vorgänge. "Viel Engagement" sei in den vergangenen Monaten in das Konzept investiert worden. Aber nach der Absage von H&M und angesichts der "Turbulenzen" hinsichtlich der Nutzung des Strasser-Geländes sei es "unklug" gewesen, nur einen neuen Textiler als Ersatz zu suchen. Die Entscheidung der Stadtverwaltung, "alles auf Null zu stellen" und neu zu sortieren, sei richtig. "Wir werden die Entwicklung interessiert verfolgen", so Teuber. Und wenn doch Handel gewünscht werde, "sind wir wieder dabei".