Balingen Kein Marktplatz-Open-Air 2017

Das liege, so de Haan, nicht am mangelnden Besuch einzelner Konzerte in den vergangenen Jahren. Veranstaltungen mit großen Namen wie Sarah Connor, Ian Anderson’s Jethro Tull oder den Sportfreunden Stiller waren sehr beliebt. De Haan räumt ein, dass manche Konzerte nicht so gefragt gewesen seien, aber das Konzept an sich habe sich bewährt: "Die Künstler wollen gerne an attraktiven Orten auftreten."

Der Grund für die Absage liegt nach seinen Angaben in der kommenden Neugestaltung des Hinteren Kirchplatzes im nächsten Jahr. Nach Auskunft des Baudezernats auf eine Anfrage der Stadthallen-Geschäftsführung wäre durch die Bauarbeiten das für solche Großveranstaltungen obligatorische Flucht- und Rettungswegekonzept nicht mehr umsetzbar, wenn die Zu- und Abfahrt über die Adlerstraße nicht gegeben sei. Für das Open-Air mit seinen bis zu 5000 Besuchern gelten laut de Haan besondere Vorschriften: Durch die Absperrungen und Einlasskontrollen werde der Marktplatz zur Versammlungsstätte – mit allen Regeln hinsichtlich Brandschutz oder Flucht- und Rettungswegen. Ein Open-Air mit einer geringeren Besucherzahl wäre nach seinen Angaben möglich, aber für Koko nicht wirtschaftlich.

Stattfinden wird hingegen der Balinger Kultursommer mit seinen abendlichen Veranstaltungen im August. Denn dann ist der Marktplatz offen nach allen Seiten.