Balingen Kantorei feiert 50 und 135 Jahre

Balingen. So stand das diesjährige Chorfest ganz im Zeichen der Geburtstagsfeiern, zu denen auch der 50. Geburtstag von Chormitglied Björn Triebener gehörte, der seinen runden Ehrentag im Rahmen des Chorfests feierte. Nach der musikalischen Eröffnung durch Claudius Triebener-Windrich am Horn und Wolfgang Ehni am Flügel und einem Geburtstagskanon stießen die zahlreichen Gäste mit Sekt an und ließen es sich am Büfett schmecken.

Danach folgten Musikbeiträge von Mitgliedern der Kantorei: Die "Ungarischen Tänze Nr. 5 und 6" von Johannes Brahms in einer Version für Violine und Klavier mit Kathrin Osswald und Wolfgang Ehni, der von der Kantorei vorgetragene Bach-Choral "Gloria sei Dir gesungen" und "Lieder aus der UFA-Zeit" mit Sopranistin Katrin Petri, die am Flügel von Annemarie Schneider begleitet wurde.

In seiner Jubiläumsrede verwies Chorsprecher Thomas Meinert auf die großen Verpflichtungen, die mit dem Namen "Kantorei" verbunden seien: die Pflege besonders anspruchsvoller Literatur, eine überdurchschnittliche Chorgröße und eine besondere gesangliche Qualität. Die "h-moll-Messe", an der die fast 100 Sängerinnen und Sänger derzeit proben, die chorische Stimmbildung mit Carla Thullner, Registerproben mit fünf Leitern aus den Reihen der Kantorei, die zudem auf mehrere Klavierbegleiter zurückgreifen könne, sowie regelmäßige Proben in vermischter Aufstellung seien ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Kantorei ihrem Namen gerecht werde. Gleichzeitig sei die Kantorei als Kirchenchor seit 135 Jahren ein verlässlicher Teil des Balinger Gemeindelebens.