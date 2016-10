Balingen Kampf für Anbau geht weiter

Balingen-Frommern. Dementsprechend hat der Ortschaftsrat am Donnerstag gefordert, dass der Gemeinderat schnell einen Grundsatzbeschluss in der Sache treffen müsse, damit 2017 mit den Planungen für den Anbau beginnen können. Das dafür notwendige Geld solle im Haushalt bereitgestellt werden. Ebenso seien die Zuschussanträge für das Vorhaben zu stellen.

Grundsätzlich sind die Ortschaftsräte, die Schulleitung, die Lehrerkonferenz sowie der Gesamtelternbeirat der Meinung, dass ein Umbau, in welcher Art auch immer, auf Dauer keine Lösung ist. Vielmehr müsse dringend mehr Raum her, sagte der neue stellvertretende Schulleiter Hans-Peter Abt im Ortschaftsrat. Abt ist seit Beginn des Schuljahrs am Frommerner Schulverbund tätig, die große Raumnot sei deutlich spürbar, sagte er. Durch einen Umbau würde diese Not noch größer.

Genau das haben mittlerweile auch die aktualisierten Berechnungen des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) ergeben. Die Balinger Stadtverwaltung hatte, sehr zum Ärger in Frommern, zunächst falsche Angaben zum Schulraum gemacht, der zur Verfügung steht: Mit in die Kalkulation einbezogen und als "Schulraum" angegeben wurden etwa das Foyer der Festhalle, Flure oder der Fahrradkeller. So hatte das RP den zur Verfügung stehenden Raum zunächst als "ausreichend" bewertet. Mittlerweile aber haben die Tübinger die Enge registriert, Ergebnis: 450 Quadratmeter Um- oder Anbau würden mit einem Drittel der Kosten durch Landesmittel bezuschusst.