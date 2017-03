Balingen Kammerorchester entführt auf die Insel

Mendelssohn war kein Inselbewohner, aber ein regelmäßiger Inselbesucher – zum ersten Mal 1829, wo er die berühmte Fingalshöhle in Schottland erforschte. Nachklang dieser Reise war die Ouvertüre "Die Hebriden", und mit ihr begann das Konzert, stimmungsvoll und farbig instrumentiert und entsprechend dargeboten. Spätestens damit waren alle reif für die Insel, und das Orchester blieb bei englischen Komponisten.

Die waren in Deutschland lange wenig angesehen, ja kaum bekannt – nicht einmal Ralph Vaughan Williams, der in einem langen Komponistenleben unter anderem neun Sinfonien schuf – seit Beethoven die magische Zahl. Sein Konzert für Oboe und Streicher in a-moll entstand 1943, mit allen Eigenschaften seines reifen Stils. Es ist kein Werk, das einen unmittelbar anspringt. Seine Eigenart erschließt sich aber im genauen Hinhören, besonders, wenn es einen so überzeugenden Anwalt wie Volkmar Schöller. findet. Alle freuten sich, ihn wieder einmal in Balingen zu hören, und das Orchester war ihm ein aufmerksam mitgestaltender Partner.

Ein Tongemälde voller Schönheit und Poesie war dann die Rhapsodie "In a Summer Garden" von Frederick Delius, die eine Generation früher entstanden war. Delius lebte damals in Frankreich und porträtierte seinen eigenen verwunschenen Garten. Bewundernswert, wie sensibel, wie farbig und klangschön das Kammerorchester Balingen dieses Porträt voller Naturlaute umsetzte.