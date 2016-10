Balingen Kammerchor singt in Heilig Geist

"Laudato si" ist der Titel des Programms, das um das Thema Schöpfung kreist. Den Chorwerken von Komponisten aus dem 17. bis 20. Jahrhundert liegen vor allem Psalmtexte zugrunde. Aber auch das afrikanische Gebet "Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel" als Motette von Hartmut Burgmann und der "Sonnengesang" des Franz von Assisi in der Vertonung von Petr Eben sprechen von der Schönheit von Gottes Schöpfung.

Als Kammerchor Ebingen treffen sich seit 1977 Sänger aus dem süddeutschen Raum zu zwei Projekten im Jahr. Sie erarbeiten jeweils ein anspruchsvolles Chorprogramm, das dann in Konzerten an unterschiedlichen Orten aufgeführt wird. Mit seiner flexiblen, ausdrucksvollen Singweise ist der Chor nicht nur in Albstadt von vielen Konzerten in guter Erinnerung, sondern hat sich in den vergangenen Jahren auch im weiten Umfeld einen Namen gemacht.