Balingen Kälte-Service unter neuer Leitung

Der Kälte-Spezialist Hafner-Muschler mit Stammsitz in Balingen hat seine Zeichen in zweifacher Hinsicht auf eine erfolgreiche Zukunft gesetzt – im Service und in der Geschäftsführung: Der erfahrene Kältetechniker Jürgen Fischer übernimmt die Führung im Bereich Service. Fritz Nüßle und Torsten Werklund, beide langjährige Gesellschafter von Hafner-Muschler (HM), lösten bereits zum 2. Januar als neue Doppelspitze Bernd Gantner in der Position als Geschäftsführer ab.

Ab sofort tritt Fischer die Nachfolge von Jochen Zimmermann an. Er ist flächendeckend in ganz Deutschland für den HM-Service verantwortlich. Der langjährige Mitarbeiter kehrt auf bekanntes Terrain zurück: Während seiner 30-jährigen Firmenzugehörigkeit bei HM war Fischer selbst als Servicetechniker im In- und Ausland unterwegs und außerdem bereits mehrere Jahre als Serviceleiter im Einsatz.

Hafner-Muschler ist einer der führenden Hersteller von kältetechnischen Anlagen und Produkten mit Sitz in Balingen. Als eigenständiges Unternehmen erzielt Hafner-Muschler mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro. Das Leistungsspektrum umfasst die Industriekühlung, Gewerbekälte, Eisspeicher, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen, Klimatechnik und IT- & TK-Klimatisierung. Hafner-Muschler setzt in allen Systemlösungen auf nachhaltiges Design und Effizienz – möglichst mit natürlichen Kältemitteln.