Balingen Juni 2017 – ein Supersommermonat

Trocken, sonnig und bei den Temperaturen in Richtung Sommer wurde es ab der zweiten Dekade. Vom 10. bis zum 20. Juni gab es 118 Stunden Sonnenschein und schon drei Tage mit mehr als 30 Grad – aber nur 5,2 Liter Niederschlag. Die Landwirte konnten mit der Heuernte beginnen und brachten dieses in den Folgetagen auch trocken heim.

Der Höhepunkt des Sommerwetters wurde am Tag nach dem astronomischen Sommeranfang am 21. Juni erreicht: An diesem Tag bleibt die Sonne 16 Stunden und vier Minuten über dem Horizont. Auch in den Tagen danach blieb es hochsommerlich warm, sonnig und trocken. Nun machte die anhaltende Trockenheit zunehmend Sorgen: Bis zum 25. Juni hatte es erst 44 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagssumme im Juni geregnet. Und da das Jahr bis jetzt insgesamt zu trocken war – 427,3 Liter sind es von Januar bis Juni durchschnittlich, heuer sind es nur 299,4 Liter in diesen sechs Monaten – waren diese Sorgen berechtigt.

Am 27. Juni, dem "Siebenschläfer", regnete es. Die zum Siebenschläfer gehörige Witterungsregel lautet: "Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es sieben Wochen bleiben mag". Allerdings hat sich gezeigt, dass man diesen Stichtag und die dazugehörige Regel nicht allzu ernst nehmen sollte. Statistische Auswertungen belegen, dass die Großwetterlage Ende Juni/Anfang Juli dazu neigt, sich für mehrere Wochen zu stabilisieren, also auch verregnet sein kann. Doch eines ist sicher: Es wird nicht sieben Wochen lang regnen, auch wenn es heuer und bei uns ab dem 27. bis auf den letzten Juni-Tag regnete. Die letzten Juni-Tage waren kühler und angenehmer. In der Gesamtbilanz war der Juni aber ein Supersommermonat mit einem Temperaturplus von 3,6 Grad und 17 Sommertagen (25 und mehr Grad) und darin enthalten sieben sogenannten heißen Tagen mit 30 und mehr Grad.