Balingen Junge Migrantinnen lernen mehr Selbstbewusstsein

Der Selbstbehauptungskurs soll aus einem schüchternen Flüchtlingsmädchen keine Rabaukin machen, erklärt Gerlinde Bien: "Aber irgendwann wird es Situationen geben, in denen sie das Gelernte brauchen kann." Und sei es nur, wenn sie ohne Angst im Dunkeln durch die Straßen laufen kann.

Die Mädchen, die Bien und ihre Kollegen in drei Klassen unterrichten, hätten nie gelernt, etwas zu verlangen oder zu fordern. Das gehöre schlicht nicht zu ihrem Repertoire, zu ihrer Kultur. "Ich halte es für wichtig, diese Mädchen zu stärken", sagt die Lehrerin.

Integration steht neben dem Spracherwerb als Hauptziel in den so genannten VABO-Klassen. Hier sitzen Analphabeten aus Afrika neben angehenden Studenten aus Portugal.

Nach zwei Jahren sollen sie so gut Deutsch sprechen, dass sie in Ausbildung und am Arbeitsmarkt leicht Fuß fassen können.

Manche haben noch nie eine Schule besucht

Das gelinge nicht immer. Schüler kämen und gingen, würden abgeschoben, zögen um.

Manche Schüler, so Bien, hätten noch nie eine Schule besucht: "Ihnen muss man erst einmal erklären, dass sie pünktlich kommen müssen, nicht im Zimmer herumlaufen, nicht während des Unterrichts zu Hause anrufen." Es sind die kleinen Erfolge, die Bien antreiben. Wenn zum Beispiel ein Flüchtlingsmädchen irgendwann ohne Begleitung des Bruders zur Schule kommen darf, wenn den Kindern erlaubt wird, mit auf die Eisbahn zu gehen, oder wenn die Eltern begreifen, dass es nicht nur um Vokabelpauken geht, sondern den Töchtern gestatten, mit der Lehrerin einen Spaziergang durch die neue Heimatstadt zu machen.

Im Kurs "Jede kann sich wehren" wird den jungen Frauen beigebracht, wie sie gefährliche Situationen rasch erkennen.

"Sie lernen, Konflikte durch Kommunikation und selbstbewusstes Auftreten zu vermeiden", erklärt Bien. Schließlich seien die Mädchen stärker, als sie dächten.