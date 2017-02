Balingen. Eine Diebin hat am Dienstag in einem Geschäft an der Ebertstraße in Balingen auf dreiste Weise ein teures Smartphone gestohlen. Die junge Frau gab sich nach Angaben der Polizei als Kundin aus und wollte angeblich einen Handyvertrag für ein iPhone abschließen. Während der Ausfertigung des Vertrags – das Telefon lag bereits originalverpackt auf dem Tresen – bat die Gaunerin um ein Glas Wasser. Als der Geschäftsinhaber dieses holen wollte, schnappte sich die Frau das Smartphone und machte sich damit davon. Der Geschäftsinhaber nahm die Verfolgung auf, sah die Frau aber nicht mehr. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß, dunkler Teint, dunkle, zu einem Knoten gebundene Haare, bekleidet mit blauer Jacke. Sie sprach Schwäbisch. Wer die Frau am Dienstag um die Mittagszeit an der Ebert­straße gesehen hat, den bittet die Polizei, sich zu melden (Telefon 07433/26 40).